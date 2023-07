Studentencomplex aan Cambridgelaan in Utrecht niet brandveilig; SSH neemt per direct noodmaatregelen

De gevels van het studentencomplex aan de Cambridgelaan op het Utrecht Science Park zijn brandgevaarlijk. Eigenaar SSH moet dan ook direct maatregelen nemen. De bewoners hoeven vooralsnog niet te vertrekken.

Naar aanleiding van de verwoestende brand in de Grenfelltoren in Londen, waar meer dan 70 mensen om het leven kwamen, is de gemeente een onderzoek gestart naar de brandveiligheid van de gebouwen in Utrecht. Daar is nu uit naar voren gekomen dat het studentencomplex aan de Cambridgelaan 191-845 niet voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Bouwbesluit

Uit een test is namelijk gebleken dat het gevelmateriaal niet in orde is. “Uit deze test is brandklasse D gekomen. Dit betekent dat het materiaal goed brandbaar is (zelfstandig brand) en een hoge bijdrage levert aan de brand. Op grond van dit onderzoek stellen wij vast dat het gebouw met deze brandklasse niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Om het gebouw voor nu veilig te maken moet SSH maatregelen nemen. Zo moeten de gevelplaten langs de plint op de begane grond en langs de vluchtroutes worden vervangen door brandwerende exemplaren. Ook moeten de ramen in de trappenhuizen brandwerend worden afgedicht om de kans op doorslag te verkleinen en wordt er brandtoezicht ingezet.

Zeven dagen per week

Deze toezichthouder is zeven dagen per week aanwezig en houdt de situatie constant in de gaten. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt moet deze persoon ervoor zorgen dat alle mensen snel het pand verlaten. Uiteindelijk moeten er permanente maatregelen worden genomen en dat is waarschijnlijk het vervangen van de brandbare gevelplaten.

SSH heeft volgens het college per direct de praktische maatregelen in gang gezet. Ook de bewoners van het complex worden geïnformeerd. Vooralsnog kunnen zij blijven wonen in het gebouw.