‘Studentenintroductieweek Utrecht leidt niet tot veel coronabesmettingen’

De introductieweek voor studenten in Utrecht heeft niet geleid tot veel coronabesmettingen. Er deden 2000 mensen mee aan de activiteiten waarbij 4 besmettingen zijn gemeld. Dat schrijft nu.nl op basis van het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken.

De jaarlijkse Utrechtse Introductie Tijd voor nieuwe studenten in de stad kon dit jaar ondanks corona doorgaan, maar er waren wel flinke beperkingen. Van zondag 15 tot en met vrijdag 20 augustus kwamen toch nog in totaal zo’n 2000 mensen samen.

Het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken heeft recent het aantal gemelde coronabesmettingen doorgekregen van de verschillende introductieweken in Nederland. Op basis van die cijfers lijkt er nergens een grote toename te zijn van het aantal gemelde besmettingen. Al zijn nog niet de cijfers bekend van alle steden.

In Groningen deden 5.500 mensen mee, met 3 gemelde besmettingen, in Leiden 4.000 deelnemers met 20 positieve testen tot gevolg. In Utrecht waren dus 2.000 deelnemers met 4 gemelde besmettingen tot gevolg.