Studentenorganisaties tekenen intentieverklaring voor het aanpakken van sociale veiligheid

107 Utrechtse studenten- en studieverenigingen hebben op 22 september een intentieverklaring getekend om de sociale veiligheid te verbeteren. Hiermee willen de verenigingen meer aandacht vragen om agressiviteit, seksueel wangedrag, pesten en discriminatie tegen te gaan.

De aanleiding voor de intentieverklaring is tweeledig. Aan de ene kant waren er signalen van Utrechtse studentenverenigingen dat de leden de sociale veiligheid wilden verbeteren. Aan de andere kant is er een aantal rapporten verschenen dat reden gaf met het onderwerp aan de slag te gaan.

Zo bleek uit het rapport ‘Studenten over Verkrachting’ van Amnesty International en I&O Research uit 2021 dat 1 op de 9 vrouwelijke studenten te maken krijgt met verkrachting. Ook 1% van de mannelijke studenten krijgt hiermee te maken gedurende zijn studententijd.

Gedragscode

Met het tekenen van de intentieverklaring beloven de Utrechtse verenigingen de sociale veiligheid actief te bevorderen. Dit willen ze doen door vertrouwenspersonen aan te stellen, een gedragscode met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag op te stellen, te handhaven en vervelende ervaringen actief bespreekbaar te maken. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen door een Week (of Dag) van de Veiligheid organiseren of een jaarlijks open gespreksuurtje met een psycholoog te in te stellen.

De intentieverklaring is opgezet vanuit de belangenbehartiger voor studenten en studentorganisaties in Utrecht: VIDIUS in samenwerking met tal van andere organisaties. Later dit jaar zal de verklaring worden aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma en Mariëtte Hamer, de landelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag.

