Studententeam Hogeschool Utrecht doet met duurzaam huis mee aan internationale wedstrijd

Het studententeam Celsius van de Hogeschool Utrecht doet mee aan de internationale Solar Decathlon Build Challenge 2020. Ze bouwen daarvoor een door henzelf ontworpen prototype duurzaam huis.

De Utrechtse studenten van Celsius behoren samen met universiteiten uit Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika tot de tien finalisten. De wedstrijd is uitgeschreven door het Amerikaanse Department of Energy.

In team Celsius werken meer dan vijftig studenten van tien opleidingen van de HU samen aan het duurzame huis. Het huis is grotendeels van hout gemaakt en wordt gebouwd op een verplaatsbare fundering. Het komt uiteindelijk te staan in de nieuw te bouwen duurzame woonbuurt De Tippe in Zwolle. De bouw van het huis liep afgelopen weken vertraging op door de coronacrisis, maar de bouw is inmiddels hervat.

Vrachtschip

Als de bouw van het huis is afgerond, volgt een testfase. In het huis moet dan gedurende drie dagen een aantal voorgeschreven activiteiten plaatsvinden. Daarvoor wordt alleen zelf opgeslagen energie gebruikt. Het was eerder de bedoeling dat het huis daarna met een vrachtschip naar Washington zou worden gebracht voor de finale, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Wel worden de projecten in april 2021 beoordeeld door een internationale jury in Colorado.

In 2018 won een team van de HU al eens de publieksprijs van de Solar Decathlon Challenge, met het ‘Denver House’, dat nu te zien is op het Utrecht Science Park.