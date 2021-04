Studententeam van Hogeschool Utrecht sleept drie prijzen in de wacht met duurzaam huis

Het studententeam Celcius van de Hogeschool Utrecht (HU) heeft maar liefst drie prijzen gewonnen bij de Solar Decathlon Build Challenge 2020/2021. Tijdens deze internationale wedstrijd moesten verschillende teams een duurzaam en innovatief huis bouwen.

Al sinds 2018 werkt Celcius aan een duurzaam, zelfvoorzienend en innovatief huis. Het huis kan op een duurzame manier meegroeien en krimpen met de behoeftes van de bewoners.

Het team begon klein, maar groeide door de jaren heen tot een naar eigen zeggen multidisciplinaire club met studenten van uiteenlopende studierichtingen en van andere onderwijsinstellingen. Ook waren coaches van de HU en door de studenten zelf aangetrokken partnerbedrijven onderdeel van het team.

Prijzen

Celcius was een van de tien finalisten van de Solar Decathlon Build Challenge. De finale werd gehouden in de week van 12 april en op 18 april werden de winnaars bekendgemaakt. In drie categorieën viel Celcius in de prijzen.

Celcius sleepte dus drie prijzen in de wacht. Zo ontving het team de eerste prijs in de engineering-wedstrijd. De jury was zeer te spreken over de modulaire opzet, de eenvoudige en snelle bouw en de zeer kleine ecologische voetafdruk van zowel bouw als gebruik.

In de categorie architectuur ontving Celcius de tweede prijs en voor operations kregen de Utrechtse studenten de derde prijs. De derde prijs kreeg het team voor operations vanwege de effectiviteit en efficiëntie in het gebruik. Zo zijn de besparende technologieën volgens de jury goed gekozen en het huis maakt in het gebruik de duurzaamheidsbeloftes waar.

Trots

“Wij zijn als team ontzettend trots op onze prestatie. De erkenning van de vakjury is een ware beloning na ons harde werken. Met dit huis hebben wij laten zien dat modulariteit, circulariteit en duurzaamheid samen kunnen gaan. We hebben de Amerikanen overtuigd. Nu is Nederland aan de beurt”, zegt student bedrijfskunde Rutger Kroeze.

Vanwege corona werden de huizen dit jaar niet allemaal in de Verenigde Staten gebouwd. Zo staat het Celcius-huis in Amersfoort. Nu de wedstrijd achter de rug is, wordt het huis een werkplaats om nieuwe, duurzame technologieën uit te proberen en om projecten op het gebied van smart sustainable cities in uit te voeren.