Studentenvereniging met extreemrechtse banden wil afdeling in Utrecht

De rechts-conservatieve Groot Nederlandse Studenten vereniging (GNSV) wil een afdeling in Utrecht opzetten. Daarvoor heeft de groep een eerste kennismakingsborrel gepland in de binnenstad. Volgens de vereniging ‘is het tijd’.

GNSV kwam in het verleden in het nieuws, omdat de vereniging banden zou hebben met rechts-extremistische organisaties. Dat bleek uit onderzoek van Omroep Gelderland.

De voorzitter van de Nijmeegse afdeling was onder andere te gast bij de Parijse studentenvereniging ‘Cocarde Étudiante’. Dat is een vereniging met extreemrechts gedachtegoed die banden heeft met een inmiddels verboden groep neonazi’s.

Ook zijn er banden tussen GNSV en de Geuzenbond. De Geuzenbond is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding aangemerkt als een extreemrechtse organisatie.

‘Nood aan rechts geluid’

Op dit moment heeft de rechts-conservatieve studentenvereniging een afdeling in Leiden en Nijmegen, maar er zijn ook ambities om ook in Utrecht een afdeling op te zetten. De vereniging komt 24 januari naar Utrecht. De locatie van de borrel is nog niet bekend.

“Er is in onze stad simpelweg nood aan een rechts geluid”, stelt voorzitter van de Utrechtse afdeling Frank van Breukelen. “We hebben al meermaals de vraag gekregen wanneer we zouden uitbreiden naar Utrecht, en dat moment is nu gekomen.”

Over de banden met extreemrechtse organisaties zegt GNSV niets te weten. De vereniging liet eerder aan Omroep Gelderland weten dat zij niet bijhouden of hun leden ook actief zijn binnen andere organisaties.

In een persbericht zegt de vereniging wel last te hebben van ‘intimidatie vanuit radicaal-linkse hoek’. Maar, zo zegt de vereniging: “Wij laten ons niet de mond snoeren door dat soort intimidatie.”