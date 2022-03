Stuk van de Domtoren geschonken aan Japan; ornament is vandaag onthuld in themapark

Het ornament van de Domtoren dat Utrecht aan themapark Huis ten Bosch in Japan heeft geschonken, is vandaag onthuld. Het versieringselement heeft een plek gekregen in het informatiecentrum vlakbij de Japanse replica van de Domtoren, die bijna even groot is als het Utrechtse icoon.

Het ornament werd vorig jaar naar aanleiding van het 700-jarig jubileum van de Domtoren aangeboden aan Huis ten Bosch in Japan. Op 26 juni, exact 700 jaar na de eerste steenlegging in 1321, werd het 400 kilo wegende versieringselement feestelijk klaargemaakt voor verzending. Met de schenking trapte Utrecht de viering van 700 jaar Domtoren af.

Huis ten Bosch is een themapark in Japan dat vol staat met Nederlandse gebouwen die waarheidsgetrouw zijn nagemaakt. De replica van de Domtoren is waarschijnlijk de meest in het oog springende bezienswaardigheid van het park, waar ook een kopie van het stadhuis van Gouda en een deel van het Amsterdamse grachtenstelsel te vinden zijn. De replica van de Domtoren is 105 meter hoog, het origineel meet 112 meter.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft voor de gelegenheid een brief geschreven. De vertaling van deze brief werd tijdens de onthullingsceremonie voorgelezen. Burgemeester Dijksma feliciteert Huis ten Bosch met haar jubileum – het themapark bestaat 30 jaar – en biedt het ornament aan, mede namens de inwoners van Utrecht. Ook staat zij stil bij het feit dat ook Utrecht dit jaar een jubileum viert: dat van 900 jaar stadsrechten.

Utrecht Marketing heeft in samenspraak met de gemeente Utrecht het organiseren van de schenking op zich genomen.

