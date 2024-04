Stukje bot van heilige Bernadette komt naar Sint-Catharinakathedraal in Utrecht

Een bijzonder reliek is op weg naar de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Het gaat om een stuk gebeente van de Franse heilige Bernadette Soubirous, die in 1879 is overleden. De schrijn met daarin het reliek is nu onderweg van Maastricht naar Roermond en komt op 18 april aan in Utrecht.

Bernadette Soubirous werd in 1844 geboren in het Zuid-Franse dorpje Lourdes. Toen ze 14 jaar was, zag Bernadette voor het eerst een verschijning van Maria en uiteindelijk gebeurde dit veertien keer. Lourdes groeide daarna uit tot bedevaartsoord en Bernadette werd een heilige.

Op uitnodiging van de bisschoppen van Nederland komt het reliek naar Nederland. Dit stond eigenlijk al in 2020 gepland, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus kon dat destijds niet doorgaan.

Inmiddels is het bot van de ziener van Lourdes, zoals Bernadette ook wel wordt genoemd, gearriveerd in Nederland. Op tweede paasdag kwam het aan in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en inmiddels is het dus onderweg naar Roermond. Uiteindelijk doet het reliek alle zeven bisdommen van Nederland aan.

Wim Eijk

Op 18 april arriveert het om 17.30 uur bij de Sint-Catharinakathedraal in de Lange Nieuwstraat in Utrecht. Om 19.00 uur is er een mis met een kleine ontvangstplechtigheid. De volgende dag is er een vol programma met onder meer een rozenkransgebed en een mis met kardinaal Wim Eijk.

Op 20 april vertrekt het reliek naar de Willibrordusbasiliek in het Zeeuwse Hulst. Op 28 april is Bernadette voor het laatst in Nederland. Daarna gaat ze weer terug naar haar geboortedorp Lourdes.