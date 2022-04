Stukjes van de Domtoren worden straks verwerkt in allerlei nieuwbouwprojecten in Utrecht

Het puin en gruis dat bij de restauratie van de Domtoren overblijft, krijgt een tweede leven: als circulaire baksteen. De stenen worden straks gemaakt en gebruikt voor duurzame bouwprojecten in Utrecht, bijvoorbeeld in de Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek.

Het idee komt van de bedrijven Brokkenmákers en New Horizon. Zij bedachten de Domsteen voor de ideeënwedstrijd ‘Van Dom tot steengoed’. De ideeënwedstrijd was in het leven geroepen om het materiaal dat vrijkomt bij de restauratie van de Domtoren te recyclen.

Verhaal

“Weggooien is oliedom, hoogwaardig hergebruik steengoed”, zegt Hylke Faber van Brokkenmákers. “Dat is wat wij als circulaire doeners willen aantonen en zichtbaar maken. In New Horizon vonden we onze droompartner.”

Michel Baars van New Horizon: “Slim om Dompuin in te zetten voor nieuwe producten. Impact maak je namelijk niet alleen met aantallen, maar ook met aansprekende verhalen. Daarom maken we producten met een verhaal, een verleden en toekomst.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Rivierklei

Brokkenmákers en New Horizon werkten met bakstenenfabrikant Wienerberger om een speciale, circulaire baksteen van puin en gruis van de Domtoren te maken. De basisgrondstof van de bakstenen is Nederlandse rivierklei. Het restmateriaal van de restauratie van de Domtoren wordt daaraan toegevoegd.

De Domsteen komt in verschillende kleuren. Ook over de toekomst van de circulaire bakstenen is nagedacht: die kunnen gesloopt en weer worden verwerkt tot nieuw materiaal.

