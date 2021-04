Stukken Domtoren gebruikt bij renovatie aula begraafplaats Daelwijck

Verschillende stukken van de Domtoren zijn gebruikt in de renovatie van de aula van begraafplaats Daelwijck in de Utrechtse wijk Overvecht. De aula is daarom omgedoopt tot Domtorenzaal.

Drie stukken van de Domtoren hebben een plek gekregen in de aula. Een zogeheten pinakel, een drie meter hoog Gotisch sierelement, staat in de buitenruimte en is te zien vanuit de Domtorenzaal. Twee stukken montants, natuurstenen steunpijlers uit de Lantaarn, vormen in de zaal de baar waarop de kist geplaatst kan worden tijdens plechtigheden.

De pinakel is afkomstig van de westkant van de Domtoren, op 70 meter hoogte. De kwaliteit van de stenen is niet goed genoeg om nog 50 jaar op de toren te blijven staan en daarom wordt de gehele pinakel vervangen. Op de grond is het natuursteen een stuk makkelijker te inspecteren en onderhouden. Daarom kan het sierelement op deze plek, in het zicht van de aula, jarenlang blijven staan.

Opknapbeurt

De aula van Daelwijck is de afgelopen maanden flink aangepakt en opgeknapt om beter aan te sluiten bij de behoeften van de bezoekers en een betere dienstverlening te kunnen bieden tijdens plechtigheden.

Naast de nieuwe plek voor de Domtorenstenen, zijn de stoelen in de aula opgeknapt en is een wachtruimte gebouwd van een restpartij hout van een grote aannemer. Daarnaast is met akoestisch materiaal, gemaakt van petflessen, een vouwwand gemaakt. Muren zijn bekleed met vilt gemaakt van gerecyclede legerkleding.