Stuntpiloot maakt hartjes in de lucht voor zieke kinderen in Utrechts Prinses Máxima Centrum

Een mooi actie boven het Prinses Máxima Centrum. Een stuntpiloot tekende met zijn vliegtuig hartjes in de lucht voor de zieke kinderen in het centrum.

Het steuntje in de rug is een initiatief van Against Cancer, dat evenementen organiseert om een glimlach te toveren op de gezichten van kinderen die vechten tegen kanker.

De hartjes werden getekend door Dutch Rush Aerobatics. Zij zijn gespecialiseerd in luchtshows en vliegdemonstraties en dat was duidelijk te zien. Het leverde woensdag een mooi beeld op, toen de witte hartjes scherp afstaken tegen de strakblauwe lucht.

Sommige kinderen konden buiten genieten van het spektakel, maar ook aan de mensen die niet naar buiten konden was natuurlijk gedacht. Binnen in het Prinses Máxima Centrum was namelijk ook nog een scherm met een livestream vanuit de cockpit van de stuntpiloot.