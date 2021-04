‘Subsidie gemeente Utrecht voor posteractie tegen verbreding A27 binnen de regels’

De subsidie die de gemeente Utrecht gaf voor een posteractie tegen de verbreding van de A27 valt gewoon binnen de regels. Dat laat de gemeente weten op vragen van de VVD. Die partij meent dat dit soort politieke uitingen niet gesponsord zouden moeten worden.

De Kerngroep Ring Utrecht is een van de groepen die strijdt tegen de verbreding van de A27 en het kappen van bomen bij Amelisweerd. Daarvoor hebben ze een posteractie in het leven geroepen. Om de kosten voor het drukken te betalen vroeg de actiegroep om geld bij het Initiatievenfonds van de gemeente. Het geld, 800 euro, werd netjes overgemaakt.

De VVD in Utrecht was hier verbaasd over. De partij meende dat zulk soort steun in strijd is met de Algemene Subsidieverordening. Daar denkt de gemeente toch anders over, de aanvraag en het doel zouden passen bij de subsidievoorwaarden. Ook zouden eerder al initiatieven zijn gefinancierd waarbij groepen voor een bepaald punt actievoeren, zoals het protest tegen de bruggen over het Merwedekanaal.

‘Glijdende schaal’

De gemeente schrijft onder andere: “Het Initiatievenfonds heeft tot doel mensen aan te moedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat, buurt, wijk of stad. Dat kunnen grote en kleine initiatieven zijn. Initiatieven in de openbare ruimte zoals het opknappen van een pleintje of een speelpek, sociale activiteiten zoals een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren en het ondersteunen van maatschappelijke geluiden. Daarmee ondersteunen we inwoners in hun participatie en het uitoefenen van burgerschap en dragen we bij aan gelijk speelveld van inwoners en gemeente. Het aandacht vragen voor een onderwerp dat leeft in de buurt, wijk of stad is daarbij niet op voorhand uitgesloten.”

VVD-raadslid Marijn de Pagter reageert: “We blijven het onverstandig vinden, want we begeven ons hiermee op een glijdende schaal. Aan politieke posteracties moeten we géén subsidie verlenen, ook niet aan deze.” Hij vervolgt: “Het college reageert ook nauwelijks op de vraag of de subsidie ‘nodig’ was. Normaal kun je alleen subsidie krijgen als je kunt aantonen dat je de subsidie echt nodig hebt voor je activiteit. Het lijkt me dat deze actiegroep dit bedrag prima zelf kon betalen en het dus helemaal niet nodig was om subsidie te verlenen.”

