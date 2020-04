Subsidieplafond groene daken in Utrecht te laag: 350.000 euro extra

De subsidieregeling waarmee Utrechters geld krijgen voor het aanleggen van een groen dak is een groot succes. Het totale bedrag voor dit jaar, 150.000 euro, is al op. Daarom wordt de pot met het beschikbare geld verhoogd tot 500.000 euro.

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. Op deze manier moet de stad duurzamer worden. Groene daken kunnen helpen bij hevige regenbuien en hevige hitte in de stad.

Vorig jaar konden inwoners ook al subsidie krijgen, in totaal 100.000 euro. Dat was een succes en daarom werd het bedrag voor dit jaar verhoogd tot 150.000 euro. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al meer aanvragen binnengekomen dan in heel 2019 en het geld is al op.

Omdat de gemeente graag zo veel mogelijk groene daken ziet, wordt het bedrag nu verhoogd tot 500.000 euro.