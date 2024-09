Subsidiepot voor festival verdeeld; minder geld naar evenementen in stad Utrecht

De Provincie Utrecht heeft bijna 3,7 miljoen euro subsidie verleent aan 17 festivals in de stad Utrecht. Het gaat om zowel grote als kleine festivals. Van hiphop tot klassiek, van comedy tot literatuur. Het geld is bestemd voor de periode 2025 tot en met 2028. In vergelijking met de vorige periode trekt de provincie 15% minder geld uit voor festivals in Utrecht stad.

De 3,7 miljoen subsidie maakt onderdeel uit van een grotere subsidiepot voor culturele festivals in de hele provincie Utrecht. Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Onze provincie bruist als het om festivals gaat. Dat willen we graag zo houden. Daarom is een divers aanbod erg belangrijk. En dan heb ik het niet alleen over de (inter)nationale festivals met allure, maar juist ook over de wat kleinere, regionale, festivals. Verspreid over de hele provincie. En daar zijn we voor de komende jaren goed in geslaagd wat mij betreft.”

Toch gaat nog altijd een groot deel van de subsidie naar vijf grote festivals in de stad. Het gaat om het Nederlands Film Festival (€553.000), Festival Oude Muziek (€553.000), Le Guess Who (€513.000), het SPRING Performing Arts Festival (€353.000) en Festival Tweetakt (€353.000). De rest wordt verdeeld onder de overige 13 festivals in de stad.

Nederlands Film Festival

Voor Het Nederlands Film Festival (NFF) is de toekenning van de subsidie niet per se goed nieuws. Het festival had een hogere subsidie aangevraagd en ontving de afgelopen jaren ook meer geld van de provincie. Eerder dit jaar stopte de gemeente Utrecht de subsidie van het NFF helemaal.

Marjolijn Bronckhuyzen, zakelijk directeur van het NFF is blij met de subsidie van de provincie. Wel betekent de verlaging van de provinciale subsidie in combinatie met de geschrapte gemeentelijke subsidie bijna twintig procent minder inkomsten voor het NFF. “Dat zal effect hebben op de activiteiten van het festival”, zegt Bronkhuyzen. Om de tegenvaller op te vangen kijkt het festival naar andere mogelijkheden. “Er is een crowdfunding actie opgezet. Het festival verkoopt sjaals. Hiermee kunnen mensen het NFF steunen. Ook gaat het NFF in gesprek met ondernemers en partners”, legt Bronckhuyzen uit.

De afnemende financiële steun vanuit het Utrechtse is geen reden op zoek te gaan naar een andere locatie. “Het filmfestival blijft in Utrecht. Utrecht is qua infrastructuur, partners en locaties een fantastische festivalstad.“, aldus Bronkhuyzen.

Tweetakt

Ook kunstenfestival Tweetakt kreeg eerder dit jaar te maken met het stopzetten van de subsidie door de gemeente. Voor Tweetakt valt de provinciale subsidie iets lager uit dan voorheen. Festivaldirecteur Petra Blok is desalniettemin ontzettend blij met de subsidie van de provincie. “Zeker nadat de subsidie door de gemeente eerder werd afgewezen”, licht de festivaldirecteur toe.

Tweetakt heeft de afname van de Utrechtse subsidies inmiddels deels weten op te vangen met een hogere subsidie van het Ministerie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap, maar de volgende editie zal kleiner zijn. Net als Bronkhuyzen denkt ook Blok er niet aan om Utrecht te verlaten. “Tweetakt blijft sowieso in Utrecht. De sfeer in Utrecht is gewoon goed. Utrecht heeft een fijn, jong en geïnteresseerd publiek. Het festival is hier ontstaan en we hebben veel partners in Utrecht”, aldus Blok.

Stad minder, maar nog altijd ruimschoots bedeeld

Ondanks dat de provincie streeft naar provinciale spreiding vinden de meeste festivals plaats in Utrecht stad. Van de 29 gesubsidieerde festivals worden er 17 georganiseerd in de stad. Ook gaat nog altijd veruit het grootste deel van het geld naar de stad Utrecht. Van de provinciale subsidiepot van 5,3 miljoen gaat 3,7 miljoen naar festivals in Utrecht stad. Dat is bijna 70% van het beschikbare geld. Dit terwijl slechts zo’n kwart van de inwoners van de provincie in de stad woont.

De festivals in de stad krijgen wel minder geld dan voorgaande jaren. De provincie laat weten dat dit komt doordat er meer aanvragen zijn uit de regio die in aanmerking komen voor subsidie. Het is niet zo dat bepaalde festivals in de stad hierdoor geen subsidie meer krijgen. De provincie heeft ervoor gekozen het beschikbare geld te verdelen over de festivals op basis van het aantal punten dat zij scoren volgens de beoordelingssystematiek van de provincie. Voor de meeste festivals in de stad betekent dat in de praktijk dat zij minder subsidie krijgen.