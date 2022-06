‘Subsidieregels nu wijzigen om paardenrace Maliebaan alsnog tegen te houden niet mogelijk’

Het is niet mogelijk om de eventuele subsidie voor de paardenrace op de Maliebaan in Utrecht tegen te houden door de regels nu aan te passen. Want eventuele nieuwe regels gelden dan niet voor partijen die al een subsidie hebben aangevraagd. Dat liet wethouder Linda Voortman donderdagavond weten na vragen van GroenLinks en Partij voor de Dieren.

De organisatie van de zogeheten kortebaandraverij op de Maliebaan heeft een subsidie aangevraagd van maximaal 20.000 euro voor de race met paarden. De gemeente Utrecht heeft deze uit voorzorg afgewezen, de organisatie ging in bezwaar waarop de gemeente liet weten dat er op dit moment weinig juridische grond is om de subsidie tegen te houden.

Daarop stelde GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen aan de wethouder. Is het niet mogelijk om de regels alsnog aan te passen zodat er geen subsidiegeld gaat naar het evenement op 24 september? Maar zo werkt het niet, liet de wethouder weten. Want nieuwe regels gelden dan niet met terugwerkende kracht voor organisaties die al subsidie hebben aangevraagd.

Wet- en regelgeving

De verantwoordelijkheid voor wet- en regelgeving rondom dit soort subsidies ligt sowieso niet alleen bij de gemeente en is daardoor ook wat ingewikkeld. Daar gaat namelijk het Rijk grotendeels over. Er is ook een landelijke Wet dieren die geldend is en waar al uitgebreid de regels over het houden van dieren beschreven in staat.

Utrecht kan ook niet zomaar in de Algemene subsidieverordening opnemen dat evenementen met dieren niet in aanmerking komen voor subsidie. Wat wel weer kan is per losse subsidieregeling regels opstellen waarin staat dat activiteiten met dieren niet in aanmerking komen voor subsidie. Die activiteiten zijn dan niet verboden, maar er gaat geen subsidie meer heen.

Wethouder Linda Voortman gaat wel in overleg met andere gemeenten om een signaal naar de landelijke overheid te sturen om meer bevoegdheden te krijgen om evenementen met dieren te verbieden.

De organisatie van de paardenrace heeft eerder op DUIC al gereageerd op de discussie over de subsidie, dat is hier te lezen.