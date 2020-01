Super Bowl-feestje in Utrecht met de Utrecht Dominators

De Super Bowl 2020 wordt in Utrecht live uitgezonden in de TGI Fridays aan het Stationsplein. De Utrecht American Footballclub Utrecht Dominators zijn er net als vorig jaar ook weer bij.

Het slotstuk van het NFL-seizoen is elk jaar een flink spektakel en ondanks het tijdstip kijken ook veel Nederlanders naar de finale. De 54e editie van de Super Bowl gaat dit jaar tussen de San Francisco 49ers en Kansas City Chiefs en is komende zondag 2 februari.

TGI Fridays opent de deuren in de nacht van 2 op 3 februari voor de wedstrijd. De wedstrijd begint om 00.30 uur. Vorig jaar keken er zo’n 150 fans in het Amerikaanse restaurant. De tToegang is gratis, maar reserveren wel noodzakelijk.

Voor de Utrecht Dominators is het samen kijken van de Super Bowl een jaarlijkse traditie én de opmaat naar het begin van het eigen seizoen met de start op 16 februari.