Supermarkt op Utrecht Science Park; in 2032 grote winkel en tot die tijd mogelijk flinke uitbreiding van huidige SPAR

De huidige studenten hebben er helemaal niks aan, maar in 2032 is er mogelijk een definitieve grote supermarkt op het Utrecht Science Park. Dat blijkt uit recent onderzoek. Ondertussen wordt er wel gekeken of de huidige supermarkt voor 2026 kan uitbreiden van 400 m2 naar 750 m2 zodat er een groter en goedkoper assortiment kan komen.



Al jaren leeft er bij een deel van de gemeenteraad en gebruikers van het Utrecht Science Park (USP) de wens voor een volwaardige supermarkt. Op dit moment zit er wel een SPAR University in het gebied, maar er is behoefte aan een groter assortiment.

Recent hebben er twee haalbaarheidsonderzoeken plaatsgevonden, naar de vraag of er een supermarkt mogelijk is bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk aan de Archimedeslaan en of er een supermarkt moet komen op het Utrecht Science Park. De resultaten laten zien dat er in de toekomst voldoende vraag is voor de twee winkels.

Daarmee wordt er nog niet direct begonnen met bouwen. De supermarkten zijn vooral in de toekomst levensvatbaar, als de duizenden geplande woningen in het gebied bewoond zijn.

Twee supermarkten

De Universiteit Utrecht gaat zich op de korte termijn wel hardmaken voor een uitbreiding van de huidige supermarkt van 400 vierkante meter naar 750 vierkante meter. Dit moet gebeuren voor 2026. Daar moet wel bij gezegd worden dat er nog onderzocht moet worden of dit mogelijk is. Als tweede stap moet er dan werk worden gemaakt van een definitieve volwaardige supermarkt. Die moet komen op de plek waar ook de huidige supermarkt zit, maar dat gebouw wordt nog gesloopt waarna er nieuwbouw komt in 2032.

Dan hebben we nog de supermarkt in de nieuwe wijk aan de Archimedeslaan. Die hele wijk met 1600 nieuwe huizen moet nog gebouwd worden en daarom is het volgens de ontwikkelaar nu nog niet haalbaar om een tijdelijke voorziening te maken. Als de wijk klaar is, zou een supermarkt wel levensvatbaar zijn.