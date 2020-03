Supermarkten en winkels stellen deurbeleid in vanwege coronacrisis

De supermarkten mogen maximaal één klant per 10 m2 toelaten om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Maandagavond werden de maatregelen vanuit het kabinet rond de coronacrisis aangescherpt en die gelden ook voor supermarkten en winkels.

Supermarkten zijn nu verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen minimaal 1,5 meter afstand houden. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) meldt dinsdag welke regels er vanaf dinsdag gelden in de supermarkten.

Supermarkten mogen maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer toelaten en het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht. Door het aantal winkelwagens te beperken, wordt goed zichtbaar hoeveel mensen er in de winkel zijn. Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden.

Mandjes

In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt.

Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is.

Voor de handhaving van het deurbeleid moeten beveiligers of andere medewerkers van de supermarkt worden ingezet.

Markten

Ook markten moeten ervoor zorgen dat voldoende afstand mogelijk is. De markten blijven vaak wel open omdat ze een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan daarbij ook gaan om recreatie- en natuurgebieden waaronder parken en stranden. Bij groepen van drie of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen en kinderen, zijn hiervan uitgezonderd.