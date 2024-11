Alcoholverbod supermarkten binnenstad Utrecht opgeheven; agressie en bedreiging tegen personeel

De Albert Heijn en Boons in de binnenstad van Utrecht mogen vanaf eind november alcohol verkopen na 22.00 uur. Die keuze heeft de gemeente gemaakt in overleg met de politie en ondernemers. De verkoop van alcohol werd in de winkels in de late avond verboden om overlast in de stad tegen te gaan.

Twee jaar lang mochten de supermarkten in het centrum van Utrecht geen alcohol meer verkopen na 22.00 uur. Dat was een voorwaarde die werd gesteld aan de ondernemers van de Boons aan de Ganzenmarkt en Albert Heijn aan de Potterstraat waardoor zij tot middernacht open mochten blijven. De gemeente wilde de rem zetten op overlast door uitgaansvolk en alcohol- en drugsverslaafden.

Die maatregel bleek goed te werken, concludeerde de gemeente in november 2023. Politie en gemeentelijke handhavers merkten een positief verschil in de directe omgeving van de supermarkten. Daarom werd besloten de alcoholontheffing tot op zijn minst 2024 in stand te houden. Daarna zou opnieuw gekeken worden tot in hoeverre de maatregel in verhouding staat tot de leefbaarheid in de binnenstad.

Agressie en bedreiging

De politie en handhaving zijn nog steeds blij met de maatregel; er zijn minder meldingen van drank- en drugsgebruik, schreeuwende personen en vechtpartijen. De ondernemers en het personeel van de supermarkten zijn echter minder te spreken over de maatregel. Zij zeggen dat het alcoholverbod heeft geleid tot een toename van agressie en bedreiging jegens personeel. “Vaak voortkomend uit onbegrip bij klanten, vooral bij buitenlandse bezoekers”, zegt de gemeente.

Volgens de Boons en Albert Heijn draagt het alcoholverbod niet bijzonder veel bij aan het verminderen van overlast. Zij zeggen alleen dat het inkoopmoment van alcohol is verschoven.

Nieuwe afspraken

Daarom besluit de gemeente om het alcoholverbod in de late avonduren op te heffen per het eind deze maand. “Dit zal het onbegrip bij klanten wegnemen en de situatie in de winkels veiliger maken”, zegt de gemeente. Tegelijkertijd moet de rust rondom de winkels gewaarborgd worden. Daarom stelt de gemeente een aantal aanvullende afspraken op. Zo staat er vanaf 18.00 uur voortaan beveiliging bij de deur, worden er ‘interne en externe’ alcoholcontroles uitgevoerd door de supermarkten, en krijgt personeel training hoe zij om moeten gaan met ‘afwijkend gedrag bij onder andere dronken mensen’.

Bovendien wil de gemeente dat er voortaan maandelijks overleg plaatsvindt tussen de gemeente, politie en handhaving. Ook moeten er ‘voortdurend’ gesprekken zijn tussen de gemeente en beide supermarkten. De gemeente zegt de situatie in de gaten te houden, maar ook van mening te zijn dat de genomen maatregelen voldoende zullen zijn om overlast te minimaliseren.