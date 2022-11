Supporters FC Utrecht en Volendam met elkaar op de vuist

Supporters van FC Utrecht en Volendam zijn zaterdag met elkaar op de vuist gegaan in het Noord-Hollandse vissersdorp. Op beelden op sociale media is te zien hoe twee groepen elkaar uitdagen, spullen over en weer gooien en hoe mensen in het water worden gegooid.

De clubs stonden zaterdagmiddag tegenover elkaar in het Kras Stadion in Volendam. FC Utrecht won de wedstrijd met 0-4. Daarna ging het mis. De supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist in het centrum van het dorp.

Op beelden op sociale media is te zien hoe beide groepen elkaar treffen. Er wordt met barkrukken gegooid, er vallen rake klappen en sommige relschoppers belanden in het water. Niemand zou zijn aangehouden.

Bekijk de beelden van de confrontatie hieronder.

Er heeft vandaag een confrontatie tussen FC Volendam en FC Utrecht plaatsgevonden in Volendam. De supporters uit Utrecht moesten uiteindelijk achteruit en enkele supporters zijn zelfs in het water geëindigd. #volutr pic.twitter.com/WwJLi2TC6K — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 12, 2022

