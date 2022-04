Supporters weer welkom bij trainingen van FC Utrecht in Overvecht

Supporters zijn weer regelmatig welkom bij trainingen van het eerste elftal van FC Utrecht. De trainingen op het FC Utrecht Topsportcentrum in Overvecht waren tot nu toe besloten, vanwege corona.

FC Utrecht laat weten dat toeschouwers vanaf vandaag weer welkom zijn bij de trainingen in Overvecht. “Nu de pandemie over zijn top heen is, kunnen de poorten van de nieuwe accommodatie weer regelmatig open”, schrijft de club op de website.

De trainingsschema’s worden vanaf nu weer wekelijks op maandagochtend gedeeld op de website en het Twitteraccount van de club. In die schema’s staat ook welke trainingen toegankelijk zijn voor publiek.

