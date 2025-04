Supportersverenigingen FC Utrecht zijn ‘klaar’ met burgemeester Dijksma

De supportersverenigingen van FC Utrecht hebben in een gezamenlijke verklaring forse kritiek geuit op burgemeester Sharon Dijksma. Zij stellen dat, in tegenstelling tot uitspraken van het gemeentebestuur, de samenwerking met de burgemeester helemaal niet goed verloopt.

De supportersverenigingen laten weten voorlopig ‘klaar’ te zijn met burgemeester Sharon Dijksma. Ze reageren daarmee op de antwoorden die het college van B&W gaf op vragen van Stadsbelang Utrecht. Deze fractie vroeg het college of het zich ervan bewust is dat er veel spanning bestaat tussen een deel van de supporters van FC Utrecht en de gemeente.

Het college liet vervolgens weten: “De samenwerking met FC Utrecht is positief en constructief, ook als het gaat om de supportersverenigingen, en de thuiswedstrijden van FC Utrecht verlopen dit voetbalseizoen goed. Er is op dit moment niets extra’s nodig om de band met supporters van FC Utrecht te versterken.”

Verklaring

DUIC publiceerde hierover, wat de supportersverenigingen weer oppikten. De besturen van Supportersvereniging FC Utrecht en True Support schrijven: “Waar jij c.q. B&W Utrecht dit vandaan haalt is ons een raadsel. Er is op dit moment helemaal geen sprake van een band, maar van volstrekte radiostilte. Na de wedstrijd zonder publiek en de toezegging van de burgemeester en de gemeente dat we, daar komt dat modewoord weer, in verbinding zouden blijven staan, is het ondanks de toezegging dat contact met ons op zou worden genomen vanuit jou en de gemeente, helaas volledig stil gebleven.”

De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen moest zonder publiek gespeeld worden. Het besluit van de burgemeester tot deze straf ligt bij veel supporters nog steeds gevoelig. De maatregel werd opgelegd na zware rellen op zondag 26 mei 2024. Die dag speelde FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Na afloop liep het uit de hand, waarbij veel geweld werd gepleegd tegen de politie. De Mobiele Eenheid werd aangevallen met stenen, putdeksels en fietsen. Zowel omstanders als agenten raakten daarbij gewond.

Europees voetbal

De supportersvereniging laten verder in hun recente verklaring weten: “En mochten jij en/of jouw adviseurs naar aanleiding van dit bericht contact met ons willen hebben, dan reageren we daar nu alvast op: Daar hebben wij voor nu totaal geen behoefte aan.” Volgens de supportersverenigingen is burgemeester Dijksma ook niet welkom bij eventuele feestelijkheden, mocht FC Utrecht zich kwalificeren voor Europees voetbal.