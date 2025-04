Supportersverenigingen FC Utrecht na reactie Dijksma: ‘Discussie is ondergesneeuwd’

De supportersverenigingen van FC Utrecht zeggen in een nieuwe reactie dat het ‘fundament’ om nog met de burgemeester in gesprek te gaan, vooralsnog is verdwenen. Volgens de voorzitter van éen van de organisaties is de kern van de discussie inmiddels ondergesneeuwd.

Nadat de supportersverenigingen van FC Utrecht hun onvrede hadden geuit op de samenwerking met de gemeente, kwam burgemeester Sharon Dijksma met een reactie. Dat leidde tot een discussie tussen de supportersverenigingen en de burgemeester.

Discussie ondergesneeuwd

In de reactie van Dijksma haalde zij onder meer de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles aan. Volgens Christian van der Mark, voorzitter van True Support, is dat alleen niet waar het gesprek om draait. “De discussie is op dit moment ondergesneeuwd. De kern gaat over het feit dat het college, en daarmee de burgemeester, heeft aangegeven dat de samenwerking tussen de gemeente en de supportersclubs goed is. Dat is gewoonweg niet zo en daar hebben wij op gereageerd.”

In de brief van Dijksma verwijst de burgemeester onder meer naar de rellen die ontstonden na de verliespartij tegen Go Ahead Eagles. Van der Mark: “Daarmee probeert de burgemeester de aandacht van de kern af te leiden. We hebben op verschillende manieren onze afschuw uitgesproken over die rellen. Op het hoofdbureau hebben we als hart onder de riem voor de agenten ook snoep met een brief afgegeven. Daarin stond dat het schaamrood ons op de kaken staat voor wat er is gebeurd, terwijl wij uiteraard geen deel uit hebben gemaakt van deze rellen.”

Schriftelijke reactie

In de schriftelijke reactie van de supportersverenigingen is te lezen dat zij op dit moment geen interesse hebben om verder in gesprek te gaan met de gemeente. Zij leggen liever de focus op het vervolg van de competitie. De gemeente heeft desgevraagd aangegeven niet te willen reageren op de nieuwe brief van de verenigingen, en verwijst naar de open brief van Sharon Dijksma.