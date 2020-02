Swapfiets-vandaal houdt huis langs de Oudegracht

Fietsen worden in Utrecht wel vaker over de reling van de Oudegracht gegooid, maar afgelopen nacht heeft iemand specifiek de Swapfietsen tussen de Vismarkt en de Jansbrug over het hekwerk gegooid.

De bekende Swapfietsen met de blauwe voorband is tegenwoordig veelvuldig te zien in het Utrechtse straatbeeld. Het bedrijf verhuurt fietsen voor een vast bedrag per maand, vooral veel studenten lijken er gebruik van te maken.

Afgelopen nacht heeft een vandaal echter zo veel mogelijk Swapfietsen over de reling van de Oudegracht gegooid. De fietsen hangen aan het hekwerk langs de Vismarkt en de gracht en sommigen zijn beschadigd.

Of diegene die de fietsen over het hekwerk gegooid heeft geen liefhebber is van het deelfietssysteem of een slechte grappenmakker is niet bekend.