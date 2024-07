Syntus bussen in Utrecht rijden weer na wereldwijde computerstoring

De dienstregeling van Syntus Utrecht wordt langzaam weer opgestart. Door een wereldwijde storing bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike, reden er vrijdag tot 14.00 uur geen bussen van het vervoersbedrijf.

De problemen lijken te zijn veroorzaakt door een update op Windows-computers. Op de website van Crowdstrike is te lezen dat de update inmiddels ongedaan is gemaakt. De dienstregeling van Syntus Utrecht is rond 14.00 uur weer opgestart. Wel laat het vervoersbedrijf weten dat het nog enige tijd kan duren voordat alle bussen weer op de juiste plek zijn.

Syntus liet aan RTV Utrecht weten dat buschauffeurs geen contact konden krijgen met de verkeersleiding en daarom niet reden. “In geval van calamiteiten, zoals een ongeval of overval, moeten chauffeurs te allen tijde contact kunnen hebben met de verkeersleiding. Dat lukt nu niet, waardoor de veiligheid van onze chauffeurs in het geding komt. Daarom kunnen we niet rijden”, aldus een woordvoerder.

Ziekenhuizen

Ook meerdere ziekenhuizen ondervonden hinder van de storing, waaronder het Scheperziekenhuis in Emmen. Het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis hebben daarentegen geen problemen. Volgens Margreeth Fernhout gebruikt het UMC een andere beveiligingssoftware. De NS en ProRail ondervonden eveneens geen hinder van de storing.