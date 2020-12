Syntus en U-OV openen de voordeuren van de bussen weer

Reizigers van Sytus en U-OV kunnen vanaf 14 december weer instapoen via de voordeur van de bus. Dat kan dankzij de zogeheten kuchschermen bij de chauffeurskabine.

Er is onderzoek gedaan naar het effect van kuchschermen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het plaatsen van kuchschermen bij buschauffeurs, in combinatie met het openen van alle deuren bij de haltes, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes nog verder verkleint. Alle bussen en trams in Nederland krijgen binnenkort deze kuchschermen.

Zodra de voordeuren weer opengaan, kunnen mensen ook weer betalen met pin. Tijdens de coronaperiode, toen de voordeuren dicht waren, konden mensen in de bus een kaartje kopen via een QR-code. Dit zorgde ervoor dat mensen tijdelijk minder betaalden voor hun reis, omdat de QR-code op basis van tijd was en niet de normale reiszones. Dit systeem vervalt met ingang van 14 december.

Nieuwe maatregelen

Er zijn wel weer enkele nieuwe maatregelen getroffen. Keolis Nederland, het moederbedrijf van Syntus, heeft de afgelopen week de tijd genomen om de bussen voor de nieuwe situatie in te richten. De kettinkjes voor in de bus zijn verwijderd. De eerste rij stoelen achter de chauffeur mag nog niet worden gebruikt. Reizigers moeten nog steeds zo veel mogelijk in- en uitstappen met een eenrichtingsverkeer.

Ook opent de chauffeur bij elke halte de deuren om zo meer frisse lucht in de bus te krijgen. Het dragen van een (niet-)medisch mondkapje in het openbaar vervoer, op stations en bij bushaltes blijft verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar.