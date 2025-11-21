Syntus Utrecht krijgt per 14 december een nieuwe naam én dienstregeling

De dienstregeling van het openbaar vervoer in Utrecht wijzigt per zondag 14 december. Daarnaast rijdt het vanaf dan verder onder de naam U-OV. Op veel plaatsen gaan de bussen vaker rijden, vooral in de spits en in het weekend.

Bussen in de stad Utrecht rijden vanaf half december verder onder de naam U-link. Voor de langere afstanden binnen de provincie kan men reizen met de U-linerbussen. Ook het flexibele vervoerssysteem U-flex, dat nu nog SyntusFlex heet en waarbij een rit van halte naar halte gereserveerd kan worden, wordt uitgebreid met nieuwe gebieden. U-link, U-liner en U-flex vallen alledrie onder U-OV.

Vaker in de spits

De wijzigingen zorgen er onder meer voor dat er vaker in de spits wordt gereden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij lijn 102 (Utrecht CS – Woerden), lijn 120 (Utrecht CS – Amsterdam Bijlmer), lijn 307 (Utrecht CS – Gouda) en lijn 350 (Utrecht CS – Veenendaal/Wageningen).

Daarnaast worden er voor de verbinding tussen Amersfoort en Utrecht Science Park grotere bussen ingezet die over meer zitplekken beschikken.

Voor de verbinding tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede gaan er onder meer ‘s avonds vaker en ‘s ochtends vroeger bussen rijden.

In de scholierenlijnen zullen geen wijzigingen worden toegepast.

Nachtbussen

Ook in de dienstregeling van de nachtbussen worden per 14 december wijzigingen doorgevoerd. Zo rijden lijn N7 (Utrecht – Oudewater), lijn N20 (Utrecht – Loenen aan de Vecht) en lijn N50 (Utrecht – Amerongen) voortaan ook in de nacht van donderdag op vrijdag.

Meer informatie over de wijzigingen is hier te vinden.