Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege boerenprotest

Vervoersmaatschappij Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege het boerenprotest in Barneveld. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval van ritten.

Op woensdag is een protest georganiseerd in Barneveld. De demonstratie richt zich tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen plannen van het Rijk. De organisatie verwacht zo’n 20.000 deelnemers, waarvan een deel met de tractor naar de Gelderse gemeente zal komen.

Syntus Utrecht waarschuwt reizigers dinsdag via sociale media. “Woensdag 22 juni wordt forse verkeershinder verwacht in verband met het boerenprotest. Dat geldt ook voor onze bussen. Houd daarom rekening met vertraging en of rituitval. Wij verwachten dat dit gevolgen heeft voor de hele regio.”