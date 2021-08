Syrisch meisje (11) ‘moederziel alleen’ aangekomen op station Utrecht Centraal

Agenten en mensen van NS Veiligheid & Service hebben zaterdag een 11-jarig Syrisch meisje geholpen dat alleen op station Utrecht Centraal aankwam. Zij werden daarbij geholpen door een voorbijganger die de taal van het meisje sprak.

De politie kreeg zaterdag een melding over een jong meisje dat zonder begeleider was aangetroffen op Utrecht Centraal. Ze had een rolkoffer bij zich en sprak geen Nederlands of Engels. Ook had ze geen papieren bij zich.

Medewerkers van NS Veiligheid & Service hadden het meisje opgevangen en iets te eten en te drinken voor haar gekocht. Vanwege de taalbarrière was het lastig te communiceren, maar een toevallige voorbijganger kon hierbij assisteren. “Samen hebben we haar gerust kunnen stellen en meegenomen naar het bureau”, schrijft de politie.

Uiteindelijk zijn verschillende instanties ingeschakeld zodat het meisje op een goede manier wordt opgevangen. “Het raakt je echt in je hart dat zo’n jong kind, moederziel alleen, aan haar lot overgelaten wordt in een voor haar vreemd land. Gelukkig hebben we met meerdere disciplines en behulp van zorgzame burgers wat voor haar kunnen betekenen en gaat zij hopelijk een goede toekomst tegemoet”, aldus de politie.