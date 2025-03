Sytze Bouma grote winnaar van Café Theater Festival in Utrecht

Nu de publieksprijs van het Café Theater Festival is uitgereikt, blikt maker van de voorstelling Sytze Bouma terug op deze bewogen week. Tijdens het eindfeest op zondagavond in café Hofman werd zijn voorstelling Drag Me Home door het publiek verkozen tot favoriet.

In café Hofman aan het Janskerkhof mocht Sytze Bouma zondagavond de publieksprijs van het Café Theater Festival in ontvangst nemen. Bezoekers van het festival konden na elke voorstelling stemmen met een score van 1 tot 5 sterren. Zijn voorstelling Drag Me Home kreeg gemiddeld 4,5 sterren en werd daarmee de publiekslieveling van deze editie in Utrecht.

“Ik was overdonderd”, zegt Bouma, nog nagenietend van het moment. De overwinning kwam na een intensieve week, waarin hij zijn fysieke en emotionele grenzen opzocht. “Tussen de een-na-laatste en laatste voorstelling zat ik op een vieze falafel te kauwen en moest ik huilen.” De uitputting na vier dagen optreden was groot, maar toch was hij erg voldaan. Nog één keer hees hij zich in zijn glitterpak, klaar om alles te geven voor de laatste voorstelling van het vierdaagse theaterfestival.

Een blijvende indruk

Drag Me Home gaat over een zoektocht naar een plek om thuis te komen. “Dat thema zit zo diep in mij, dat de voorstelling er bijna vanzelf uitkwam”, zegt Bouma. “Ik ben heel erg op zoek naar waar ik thuis hoor, bij wie en met welke mensen ik wil samenleven.” In een mix van teksttoneel, dragperformance en meeslepende lipsyncs neemt hij het publiek mee naar zijn jeugd. Toen hij acht jaar oud was vond hij op zolder in zijn ouderlijk huis een zilveren podium, achtergelaten door een vorige bewoner: Bob. In Drag Me Home zoekt Bouma naar Bob en hun band. “Ik ben ook iemand die een zilveren podium op zolder zou zetten”, lacht hij. “En ik houd ook van drag.” Zijn voorstelling veroverde het festival. Toch had hij dat zelf niet zien aankomen.

Hoewel de prijsuitreiking plaatsvond in Hofman, speelde Drag Me Home in Café Binnen Best aan de Biltstraat. De ouderwetse, huiskamerachtige sfeer van het café stond in scherp contrast met Bouma’s uitbundige glitterperformance. Maar het was juist dit spanningsveld dat hem aantrok. “Ik wilde per se niet in een queerbar optreden, dat heb ik expliciet gevraagd aan de organisatie van het festival,” legt Bouma uit. Zijn keuze bleek een succes.

De prijsuitreiker prees de performer omdat hij niet alleen de festivalbezoekers voor zich wist te winnen, maar ook de [red. vaak oude] stamgasten in het café. “Ik had nooit verwacht dat zij mij zo zouden verwelkomen”, vertelt hij ontroerd. “Sommigen kwamen met tranen in hun ogen naar me toe en vertelden hoe blij ze waren dat ik deze plek een nieuw verhaal heb gegeven.” Zijn voorstelling liet een blijvende indruk achter. Aan de muren van het café hangen portrettekeningen van de stamgasten, een eerbetoon aan de mensen die deze plek hun thuis hebben genoemd. Op initiatief van de cafébazen komt daar nu ook een foto van Bouma te hangen.

Naar het theater

Voor wie de voorstelling heeft gemist, is er goed nieuws: Drag Me Home keert terug. Dankzij de publieksprijs verhuist Bouma van het café naar verschillende theaterfestivals, onder andere in Utrecht. “De voorstelling zal zich waarschijnlijk aanpassen aan de nieuwe setting,” zegt Bouma. “Maar ik geloof in de kracht van vertellen met prachtige make-up, mooie outfits en een goede tekst. De verbinding tussen theater en drag blijf ik zeker opzoeken.”

Sytze Bouma werd geboren in 1996 in Amsterdam en studeerde afgelopen zomer af aan de toneelschool in Arnhem. Hij liep stage bij MAAS en speelde daar in de jubileumvoorstelling Maas speelt Maas. In september was zijn afstudeervoorstelling ONDIER te zien op het Amsterdam Fringe Festival. Dit seizoen is hij, naast Drag Me Home, te zien in KASKO’s interdisciplinaire voorstelling Paradise Circus Island van Hendrik Aerts.