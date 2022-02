Szofia (16) uit Utrecht vermist sinds 21 januari

De politie zoekt tips over de vermiste Szofia Timoszevics. Ze is 16 jaar, afkomstig uit Utrecht en wordt sinds 21 januari vermist. Toen is ze voor het laatst gesignaleerd op Amsterdam Centraal.

Timoszevics zou op dat moment een legergroene jas hebben gedragen. Ook had ze een zwarte broek en zwarte schoenen aan op de laatst bekende beelden. Ze heeft zwart haar tot op de schouders.

Het is niet bekend in welke richting ze is vertrokken na haar laatste signalering. Mogelijk verplaatst ze zich lopend en met het openbaar vervoer.

Heeft u informatie over Szofia Timoszevics, laat het weten via het tipformulier van de politie.