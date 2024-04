’t Taphuys aan de Mariaplaats in Utrecht vangt bot bij Raad van State en mag geen groter terras neerzetten

’t Taphuys in Utrecht mag geen groter terras neerzetten. Het restaurant aan de Mariaplaats wilde een terras van 4,85 meter en vroeg daarvoor een vergunning aan bij de gemeente, maar die werd afgewezen. Ook een gang naar de rechter haalde niks uit: de Raad van State stelde de gemeente woensdag in het gelijk.

’t Taphuys vroeg in 2019 bij de gemeente een vergunning aan, omdat het restaurant graag een terras van 6 meter diep wilde neerzetten. Na contact met de gemeente werd dit bijgesteld naar 4,85 meter, maar de gemeente kwam echter tot de conclusie dat het terras op de Mariaplaats maximaal 1 meter diep mag zijn.

Een groter terras kan volgens de gemeente niet op deze plek, omdat sprake is van een ‘shared space-zone’ en het terras in de looproute zou komen te staan. ’t Taphuys stelde beroep in bij de rechtbank, maar die gaf de gemeente gelijk. Het restaurant ging vervolgens in hoger beroep bij de Raad van State, die woensdag uitspraak deed.

Vrije doorgang

De zaak draait dus om de vraag of ’t Taphuys een groter terras mag neerzetten dan de 1 meter waar de gemeente een vergunning voor gaf. ’t Taphuys vindt dat een groter terras moet kunnen, omdat er een vrije doorgang is van 4 meter tussen het terras en het verkeer. Bovendien, zo zegt het restaurant zijn aan de overkant van de Mariaplaats en in de Mariastraat terrassen toegestaan die de hele stoep blokkeren.

De Raad van State trekt echter een andere conclusie: de gemeente hoeft een terras niet altijd toe te staan, ook al is de vrije doorgang vier meter. “De norm van 4 meter is een minimumnorm, wat betekent dat in concrete gevallen ruimere marges geboden kunnen zijn (…).”

Gemeente krijgt gelijk

De gemeente moest afwegen of het terras de vrije doorgang van het verkeer belemmert en heeft dat volgens de Raad van State voldoende gedaan. De Raad van State stelt de gemeente dus in het gelijk, wat betekent dat ‘t Taphuys geen groter terras mag neerzetten.