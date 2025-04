’t Wed in het centrum van Utrecht wordt opnieuw bestraat; weg overdag afgesloten voor verkeer

’t Wed in het centrum van Utrecht wordt momenteel opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden is de straat overdag afgesloten voor verkeer. Als alles volgens planning verloopt wordt het werk op vrijdag 16 mei afgerond.

“De rijbaan op ‘t Wed en de kruising Donkere Gaard is in een slechte staat en daarom toe aan onderhoud”, schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan omwonenden. “Om de straat te herstellen, halen we de straatstenen los die niet goed liggen en leggen we ze opnieuw in de weg.”

Het werk is opgedeeld in drie fases. Van maandag 28 april tot en met vrijdag 2 mei wordt gewerkt ter hoogte van de kruising met de Donkere Gaard en Oudegracht. “Tijdens deze fase is de kruising overdag afgesloten voor verkeer tussen 07.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden is de weg weer open.”

Korte Nieuwstraat

In fase 2, die van 5 tot en met 9 mei duurt, schuift het werk op richting de Korte Nieuwstraat. Op deze dagen is ’t Wed afgesloten tussen 07.00 en 16.00 uur. Het laatste deel van de weg wordt tussen 12 en 16 mei aangepakt. “Tussen 07.00 en 16.00 uur is de weg opnieuw afgesloten voor verkeer.”

Voetgangers en fietsers kunnen de werkzaamheden altijd passeren. “De woningen, winkels en horeca blijven bereikbaar.”