Taakstraf en rijontzegging geëist na doorrijden bij dodelijk ongeluk op Thomas à Kempisweg in Utrecht

De autobestuurder die op 10 juli vorig jaar een man op een fatbike heeft aangereden in Utrecht moet volgens het Openbaar Ministerie 240 uur taakstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een jaar rijontzegging krijgen. Volgens de officier van justitie is de bestuurder ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ geweest. De officier van justitie neemt het de autobestuurder bovendien kwalijk dat hij is doorgereden na het ongeluk.

Het ongeluk vond op woensdagochtend 10 juli 2024 plaats op het kruispunt van de Thomas à Kempiswegg en het Thomas à Kempisplantsoen. Een 64-jarige man op een fatbike stak op dat moment de weg over terwijl het stoplicht op rood stond. De verdachte reed op dat moment het kruispunt op terwijl zijn verkeerslicht op oranje stond, en de man op de fatbike voor de verdachte van rechts kwam.

De 64-jarige fietser overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De bestuurder reed door na het ongeval en keerde pas na een uur terug op het kruispunt.

‘Kon nog stoppen’

De verdachte reed met een snelheid van tussen de 91 en 107 kilometer per uur, terwijl er een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur en er bovendien wegwerkzaamheden bezig waren. Camerabeelden bevestigen bovendien dat het stoplicht voor de verdachte op oranje stond en hij nog had kunnen stoppen. Hoewel niet vastgesteld kan worden dat de verdachte zijn mobiel vast had tijdens het ongeluk, blijkt uit onderzoek wel dat hij het toestel vlak daarvoor gebruikte.

“Bedacht zijn op onverwachte situaties”

Dat het slachtoffer door rood fietste, doet volgens de officier van justitie niets af aan de verantwoordelijkheid van de verdachte. “Als automobilist moet je altijd bedacht zijn op onverwachte situaties en rekening houden met kwetsbare weggebruikers zoals fietsers”, aldus de officier van justitie, die het doorrijden van de verdachte ook veroordeelt.

De rechtbank doet op dinsdag 22 juli uitspraak over de zaak.