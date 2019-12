Taal Doet Meer zoekt dringend taalmentoren en huiswerkcoaches

Taal Doet Meer is dringend op zoek naar taalmentoren en huiswerkcoaches. Er is behoefte aan taalmentoren voor 15 kinderen en de organisatie is op zoek naar 3 huiswerkcoaches.

Taal Doet Meer zorgt er met haar vrijwilligers voor dat nieuwe Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Hieronder zijn ook veel kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Voor hen vormt taal vaak een belemmering.

De organisatie hoopt 15 kinderen en 3 groepjes middelbare scholieren in januari te koppelen aan een vrijwilliger.

Verbinden

Taal Doet Meer zoekt taalmentoren die zich voor de duur van een jaar willen verbinden aan het kind en het gezin. Huiswerkcoaches verbinden zich voor minimaal een half jaar aan een groepje leerlingen.

De kinderen en jongeren kunnen positieve aandacht en tijd van een vrijwilliger goed gebruiken, zowel op de basisschool, als bij de overgang naar de middelbare school en bij het maken van hun huiswerk.

Een van de mentoren, Kelly, vertelt over het Syrische jongetje Mahmoud. “Hij wil ontzettend graag beter wil leren. Wat voor mij als mentor heel motiverend werkt, is dat Mahmoud de hulp ook echt zelf wil, net als zijn ouders overigens. Ik heb verschillende kinderen begeleid en het is boeiend om te zien dat ieder kind weer anders is. Steeds is een andere aanpak nodig en dat houdt het vrijwilligerswerk voor mij interessant.”

