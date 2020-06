Tachtig dino’s komen deze zomer weer terug naar de Jaarbeurs in Utrecht

Deze zomer komen er weer tachtig dino’s naar de Utrechtse Jaarbeurs. Het was nog even spannend of het wel ging lukken vanwege de coronacrisis maar er is groen licht. Van 4 juli tot en met 30 augustus is het evenement World of Dinos te bezoeken.

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de realisatie van het project. “We hebben intensief overleg gevoerd met alle betrokkenen”, zegt Mike Leegwater. “Er is een uitgebreid protocol opgesteld om de tentoonstelling binnen de geldende eisen te kunnen laten plaatsvinden. Afstand houden speelt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld hygiënemaatregelen en aangepaste routes hebben de speciale aandacht.”

Overweldigend

World of Dinos is een Nederlandse productie die in eigen beheer door Hillenaar Events gemaakt is. “In 2018 was de educatieve expo voor de eerste keer in Jaarbeurs te zien”, vertelt Leegwater. “De belangstelling was overweldigend. We hebben voortdurend geïnvesteerd in de tentoonstelling die inmiddels uit meer dan tachtig modellen bestaat. De dino’s bewegen, maken geluid en zijn geplaatst in decors die recht doen aan hun natuurlijke leefomgeving.”

“We kunnen maar een fractie van de capaciteit gebruiken”, verklaart Leegwater. “Normaal gesproken kunnen we meer dan 1.000 mensen tegelijkertijd ontvangen. Nu zijn dat er 100.” Toch is dat voor de bezoekers volgens Leegwater geen nadeel. “Consumenten profiteren nagenoeg van een privé-ervaring omdat er weinig mensen op de vloer lopen. Ze krijgen dus meer dan ooit waar voor hun geld.”