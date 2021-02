Tafelboom blaast hout van gekapte monumentale beuk nieuw leven in

Het hout van de monumentale beuk, die ruim 170 jaar in Utrecht stond voordat hij vorig jaar gekapt werd, ligt de komende jaren te drogen op Rotsoord. Als het hout gebruiksklaar is, gaat Tafelboom ermee aan de slag om er weer iets moois van te maken.

De beuk aan de Emmalaan werd vorig jaar gekapt. De boom had bij veel bewoners een plekje in hun hart. Het jaar voor de kap was er veel gedaan om de boom te behouden, maar de beuk was te erg aangetast door schimmels.

De laatste maanden stonden er hekken om het gevaarte waaraan in de loop van de tijd van alles werd opgehangen ter nagedachtenis aan de boom. In januari 2020 werd er een heuse afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Bewoners kwamen samen om een herinnering, gedicht en foto’s te delen.

De boom werd gekapt, maar de beuk is dus niet uit de stad verdwenen. De boom is in dikke planken gezaagd en ligt te drogen bij restaurant LE:EN.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Egbert Boerma van Tafelboom vertelt: “De komende twee jaar laten wij de planken drogen. Tegen die tijd gaan we samen met stichting Wilhelminapark en de gemeente Utrecht kijken hoe we het hout kunnen hergebruiken.”

Twee jaar wachten klinkt als een flinke tijd, maar bij Tafelboom zijn ze dat wel gewend. Deze stichting maakt producten van het hout van in Utrecht gekapte bomen. “We maken dus nu producten van bomen die een paar jaar geleden gekapt werden, zo gaat dat. En de rode beuk heeft meer dan 170 jaar in Utrecht gestaan, die twee jaar kunnen er dus nog makkelijk bij.”

Hoe het hout gebruikt gaat worden, is nog niet bekend. “Er is altijd wel een toepassing voor te bedenken, maar de uiteindelijke kwaliteit van het hout zien we pas als het echt helemaal droog is. Beukenhout dat in de winkel te vinden is, is vaak wat saai. Maar dat is bij dit hout natuurlijk niet het geval.”