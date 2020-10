Tafelboom maakt al tien jaar producten van Utrechts stadshout; vandaag werd dat gevierd

Het Utrechtse Tafelboom, het bedrijf dat allerlei producten maakt van bomen uit de stad, bestaat tien jaar. Zaterdag werd dat gevierd met de presentatie van de zogenoemde Onder-een-boom-bankjes.

Tafelboom werd tien jaar geleden opgericht door Ruth van Andel, Egbert Boerma en Jurrian van den Haak. Het bedrijf verwerkt stadsbomen tot verschillende producten. De bomen worden eerst verzaagd tot planken en daarna wordt het hout gedroogd. Dat wordt gedaan in zogenoemde drooghuisjes die op meerdere plekken in de stad staan.

Als het hout eenmaal gereed is om te bewerken wordt het opgehaald en naar de werkplaats van Tafelboom aan Rotsoord gebracht. “We maken onder andere tafels, bankjes, snijplanken en wandplanken”, zegt Van Andel.

Bankjes

Omdat Tafelboom jarig is hebben ze tien doe-het-zelf bankjes cadeau gegeven aan de stad. “Wie jarig is trakteert”, aldus Van Andel. Die bankjes moesten echter wel eerst door de deelnemers in elkaar gezet worden. “Zo heeft een persoon een bankje gemaakt voor een publieke plek in Lunetten. Ook deed de Tussenvoorziening en een school mee aan het project.”

Het idee was eigenlijk dat alle deelnemers zaterdag samen zouden komen om het 10-jarig bestaan te vieren. De coronamaatregelen gooiden echter roet in het eten. De deelnemers zijn thuisgebleven, maar de bankjes zijn wel naar Tafelboom gekomen.

Workshops

Tafelboom maakt niet alleen zelf producten van hout, ze leren het tijdens workshops ook aan anderen. “We willen graag met de mensen uit de stad iets maken. We willen ze inspireren en helpen om zelf iets te maken van stadshout. Nu door corona staat dat allemaal helaas op een laag pitje.”

Bekijk hieronder verschillende producten die Tafelboom in de afgelopen jaren heeft gemaakt.