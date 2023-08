Taxibestuurder rijdt door na aanrijding voetganger op Bemuurde Weerd W.Z. in Utrecht; slachtoffer breekt been

Op de Bemuurde Weerd W.Z. in Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een taxibestuurder doorgereden na een aanrijding met een voetganger. Het slachtoffer, een 18-jarige vrouw uit Utrecht, brak door de aanrijding haar been.

Het 18-jarige slachtoffer parkeerde rond 01.00 uur haar scooter op de stoep, in de buurt van de bocht van de Weerdsingel. Volgens de politie stond de vrouw tijdens het parkeren van haar scooter zelf op de straat, omdat de stoep er erg smal is.

Op dat moment hoorde de vrouw een auto naderen uit de richting van de Monicabrug. De bestuurder van de donkerkleurige auto reed haar aan en ging er vervolgens zonder te stoppen vandoor. Het slachtoffer van de aanrijding voelde gelijk dat er iets mis was met een van haar benen. In het ziekenhuis bleek later dat haar been gebroken was.

Twee passagiers

Volgens een getuige reed de veroorzaker van de aanrijding waarschijnlijk in een taxi, omdat de auto blauwe kentekenplaten had. De politie hoopt nog in contact te komen met meer getuigen. “Mogelijk zijn er personen die de wegrijdende bestuurder gefilmd hebben met hun telefoon. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben”, schrijft de politie op haar website. De politie zoekt ook nog twee specifieke getuigen. Het gaat om twee jongens die op de Bemuurde Weerd W.Z. ter hoogte van nummer 4 uit de taxi stapten.