Taxichauffeur in elkaar geslagen na verkeersruzie in Vleuten-De Meern

Een taxichauffeur is vrijdagmiddag in Utrecht in elkaar geslagen na een verkeersruzie. De politie is nu opzoek naar getuigen.

Het incident gebeurde op vrijdag 12 november rond 16.00 uur aan de Rivierkom in Vleuten-De Meern. De chauffeur van de taxi kreeg ruzie met de inzittenden van een zwarte Opel Corsa. Wat de aanleiding was voor het conflict is niet bekend.

De inzittenden van de Opel hebben de taxichauffeur vervolgens getrapt en geslagen. Hierdoor raakte de chauffeur gewond. De politie is nu op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het voorval.