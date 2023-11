Taxichauffeur redt drenkeling in Utrecht en de politie is nu op zoek naar de man

Een agent heeft eerder deze maand met behulp van een taxichauffeur iemand uit het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht geholpen. Het slachtoffer lag langere tijd in het water en dreigde te verdrinken. Nu is de politie op zoek naar deze chauffeur die in een Kia reed en Engels sprak.

In de nacht van 17 op 18 november kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat er mogelijk een persoon in het Amsterdam-Rijnkanaal lag. De melder hoorde namelijk iemand om hulp roepen in de omgeving van de Rooseveltboulevard. Deze melder had ook al een taxichauffeur aangesproken om samen met hem naar de persoon op zoek te gaan.

Een agent die snel ter plaatse was sloot zich daarbij aan en al snel vond het drietal een persoon die al 50 minuten in het water lag en dreigde te verdrinken. De agent vroeg of de taxichauffeur haar vast kon houden terwijl zij de drenkeling uit het water hielp.

“Door deze behulpzame taxichauffeur kon de collega er uiteindelijk voor zorgen dat de persoon het water uit kon klimmen en niet verdronk”, schrijft de politie op sociale media. Nu is de zoektocht naar de taxichauffeur gestart. “Het enige wat wij weten is dat de taxichauffeur in een Kia reed en dat hij Engels sprak. Wij komen graag in contact met deze taxichauffeur om hem te bedanken.”

Hoe het slachtoffer in het water is beland is niet bekend.