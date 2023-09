Taxichauffeurs noemen geplande situatie centrumzijde station Utrecht ‘gevaarlijk’

De voorgenomen uiteindelijke inrichting van de taxistandplaats aan de centrumzijde van het station Utrecht Centraal baart de in het TRU (Taxiplatform Regio Utrecht) verenigde chauffeurs grote zorgen. Dat schreef bestuurslid H. Ligtenberg eerder al in een brandbrief aan het college van B&W, maar ook na de eerste herinrichtingsstappen in het gebied blijft hun standpunt hierover onverminderd van kracht.

Aanleiding voor de brandbrief was de keuze van het stadsbestuur om uitrijden van de taxi’s onder Hoog Catharijne door via de Spoorstraat, zoals een tijdlang het geval was, niet langer mogelijk te maken en ze in plaats daarvan middels een U-bocht via het fietspad te laten vertrekken. Dit wordt door de chauffeurs als uiterst gevaarlijk ervaren. De doorgang naar de Spoorstraat is intussen ook afgesloten.

‘Het is nu al vaak een heel gedoe’

Vertrekkende taxi’s keren nu ook al om op de Moreelsehoek. Echter, de huidige situatie is nog niet definitief. “Nu hebben we nog enige afstand van het tunneltje, zeker 30 meter, en kunnen we zien wat er uit de tunnel komt, maar ze willen ons direct voor de roltrap zetten”, zegt TRU-woordvoerder Rob Tweehuijzen, tevens eigenaar van Taxi Bunnik. “Op zich een goed idee”, vindt hij, “omdat mensen minder ver hoeven te lopen”, maar “ze zetten ons met de neus naar links, dan moeten we over het dubbelzijdig fietspad draaien.” En daarmee wordt een knelpunt gecreëerd, zegt hij, want “het is nu al vaak een heel gedoe”, en zeker in het spitsuur is het er “hartstikke druk en gevaarlijk”.

In de brandbrief van afgelopen najaar wees TRU-bestuurslid Herman Ligtenberg al op de gevaarlijke situatie die deze U-bochtconstructie met zich meebrengt. Het feit dat taxi’s hierbij deels gebruik moeten maken van het fietspad voor uitrijdende fietsen vanuit de stationsfietsenstalling “vormt een bijzonder onwenselijke situatie, gelet op de stroom (elektrische) fietsen die met name rond de spitsuren juist vanuit de fietsentunnel naar buiten komen rijden”, schreef hij. Hij uitte hierbij vooral zorgen over de vele elektrische fietsen “die met een snelheid zullen rijden die met de beschikbare zichtafstand onverantwoord is.” “Wanneer een taxi de draai maakt, zal hij de vrije doorgang voor het fietsverkeer belemmeren. Dat is vragen om ongelukken”, waarschuwde Ligtenberg.

‘Gewoon via de Spoorstraat wegrijden naar de Catharijnesingel’

Liever uitrijden via Spoorstraat

Tweehuijzen zegt dat TRU bij de gemeente al vaker heeft bepleit te mogen blijven uitrijden via de Spoorstraat zoals voorheen. Maar dat werd afgewezen omdat Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne, geen auto’s in de Spoorstraat zou willen. Als dan werd gevraagd of ook de parkeergarages in de Spoorstraat worden gesloten, werd hier negatief op geantwoord, zegt hij.

“Er blijven dus auto’s rijden door de Spoorstraat”. Vervolgens werd gezegd dat Klépierre de taxi’s niet in de laadstraat wil hebben. Daarin staan de chauffeurs 100 procent achter Klépierre, zegt Tweehuijzen. “We willen ook helemaal niet door de laadstraat, maar gewoon via de Spoorstraat wegrijden naar de Catharijnesingel”. De Spoorstraat is inmiddels afgesloten wegens werkzaamheden en zal later met een gelijksoortige witte schuifdeur worden afgesloten als aan de overkant bij de tramhalte onder het Zuidgebouw.

Het TRU stelt voor deze half open te zetten met daarboven een bord ter gesloten verklaring en daaronder een onderbord met de tekst ‘behalve voor houders Utrechtse Taxivergunning’. Ook op de suggestie om anders de kruising van de uitrit van de fietsenstalling met de taxistandplaats te beveiligen met verkeerslichten, werd volgens Tweehuijzen vanwege de hoge kosten negatief gereageerd.

De chauffeurs willen zich ‘met de neus naar rechts’ opstellen, zodat ze zo de Spoorstraat in kunnen rijden: “Dan hoeven we niemand overlast aan te doen.” Bij deze uitrijroute moeten ze bij de Catharijnesingel weliswaar ook een fietspad kruisen, maar dit betreft een vele malen rustiger fietspad, vinden ze. Maar is een entree via het Moreelsepark geen mooiere entree naar de stad voor de vaak van elders komende passagiers dan de ‘spelonken van Hoog Catharijne’? “Als je over een paar dooie fietsers heen moet rijden, dan verglijdt de schoonheid van Utrecht ook. Wij moeten onze klanten zo veilig en zo goed mogelijk vervoeren. Veiligheid gaat hier boven optiek”, zo vindt Tweehuijzen.

De chauffeurs overwegen nu ook de Fietsersbond hierover te benaderen. “Die zullen het ongetwijfeld met onze visie eens zijn, want het is gevaarlijk”, zegt Tweehuijzen.

Te kleine buffer

In de brandbrief stelt het TRU ook nog een ander knelpunt aan de orde, namelijk dat er in de toekomstige buffer slechts negen wachtplaatsen beschikbaar zullen zijn, slechts een derde van de eerder in een gesprek aangegeven behoefte. “Dit is onwenselijk”, schrijft bestuurslid Ligtenberg. TRU zegt in de brief zich af te vragen ‘waarom stilzwijgend is overgegaan tot reductie van het aantal standplaatsen in de buffer’.

De maatregel houdt deels verband met de hele herinrichting van het gebied rondom het Moreelsepark en de Laan van Puntenburg in het kader van het project Tuinen van Moreelse dat de hele omgeving een meer parkachtige uitstraling moet geven. Ook de weg onder de poort tussen de twee spoorgebouwen maakt plaats voor groen.

Rondjes rijden

Dat groen vindt het TRU mooi, maar die negen plekken blijven er te weinig, omdat er op de rustige uren meer behoefte is aan wachtplekken. Het gevolg is, zegt Tweehuijzen, dat wachtende chauffeurs voor wie geen plek is rondjes gaan rijden in de omgeving en dat is nog minder wat iedereen wil. De chauffeurs willen immers in de buurt blijven van een plek waar inkomsten te verwerven zijn, en dat is Utrecht Centraal als grootste station van Nederland. Maar dat heeft nu in verhouding tot het aantal uitstappende treinpassagiers minder standplaatsen dan station Bunnik, aldus Tweehuijzen.

‘Maak dan standplaatsen met een dak erop met gras of zonnepanelen’

En wat het groen betreft, zegt hij dat de chauffeurs tegen de gemeente hebben gezegd: “Als je vindt dat er te weinig groen is, maak dan standplaatsen met een dak erop met gras of zonnepanelen, dan ben je de eerste in Europa die het zo doet en dan kun je ermee in de krant.”

En dan is er nog een punt dat TRU door ons werd voorgehouden. “We staan erg ver van onze clientèle”, zegt Tweehuijzen, “bij mooi weer en klanten die goed ter been zijn en weten waar we staan is dat nog niet zo erg, maar door mensen die slecht ter been zijn en/of veel bagage hebben en bij slecht weer wordt het door klanten als heel erg ver ervaren.”