Tbs’er die bij Jaarbeursplein in Utrecht aan begeleiding ontsnapte is aangehouden in Den Bosch

De tbs’er die dinsdagmiddag in de omgeving van het Jaarbeursplein in Utrecht aan zijn begeleiders ontsnapte, is donderdag aangehouden in de buurt van de Brabanthallen in Den Bosch. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man, die in behandeling is bij de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht, wist dinsdag aan het begin van de middag aan de aandacht van zijn begeleiders te ontsnappen. Er werd een burgernetbericht verspreid met een signalement van de man en mensen die hem zagen lopen werden verzocht 112 te bellen.

De politie was vanaf het moment van de ontsnapping op zoek naar de man. Dat bleef dinsdag en woensdag zonder resultaat, maar donderdag kon hij worden opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldde rond 18.00 uur dat de man is aangehouden in de buurt van de Brabanthallen in Den Bosch.