Te koud om het water op te gaan? Met Google Streetview kun je tegenwoordig ‘varen’ over het nieuwe deel van de singel

Sinds september 2020 kunnen mensen met een bootje over het nieuw deel van de Utrechtse singel varen, maar sinds kort kan dat ook digitaal. Via Google Streetview kunnen mensen vanachter hun beeldscherm onder Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug door ‘varen’.

Een paar maanden geleden zijn met een zogenoemde 360 graden camera foto’s gemaakt op het herstelde deel van de singel. Dit werd gedaan tussen Grand Hotel Karel V en BUNK Hotel Utrecht. Op dit deel van de singel kan nu dan ook via Google Streetview digitaal worden gevaren.

Het is overigens nog niet mogelijk om digitaal een rondje te varen over de singel. Op andere delen zijn weliswaar ook foto’s gemaakt met de 360 graden camera, maar er ontbreken nog stukken. Of dit in de toekomst wel aan elkaar wordt gekoppeld, is niet bekend.

Klik hier om met Google Streeview op het herstelde deel van de singel te varen.