Te weinig politie om vuurwerkverbod te handhaven, blijkt uit terugblik gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht had tijdens de jaarwisseling niet genoeg politie om het vuurwerkverbod te handhaven. Dit schrijft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een brief aan de raad. Volgens hen heeft het lokale vuurwerkverbod geleid tot een toename van het aantal vuurwerk gerelateerde geweldsincidenten. Het college pleit voor een landelijke aanpak. In de alternatieve vieringen ziet de gemeente wel successen.

De gemeente is geschrokken van de toename in het aantal vuurwerk gerelateerde incidenten. “Het aantal en de heftigheid ervan onderschrijft dat een landelijke aanpak nodig is, waar we ons voor gaan inzetten.” “We realiseren ons ook dat een verandering van tradities tijd kost.”

Het totaal aantal geweldsincidenten (dus ook zonder vuurwerk) is gelijk gebleven, maar deze zijn wel grimmiger geworden. Het aantal autobranden (43) lag beduidend hoger dan in de afgelopen jaren. Het is nog onduidelijk wat de verklaring is voor deze stijging.

Vuurwerkverbod

Voorafgaand aan de jaarwisseling gaf de gemeente al aan het vuurwerkverbod niet te handhaven. In de praktijk bleek dat er niet genoeg politie beschikbaar was om dit te doen en zijn er geen boetes uitgeschreven voor het afsteken van vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling had de politie de handen vol aan het handhaven van de openbare orde, en lag de prioriteit bij de veiligheid van hulpdiensten en inwoners.

Het vuurwerkverbod werd door inwoners massaal genegeerd, al is er volgens de gemeente niet meer vuurwerk afgestoken dan voorgaande jaren. Wel zijn er een stuk meer meldingen gedaan van vuurwerkoverlast. In totaal kreeg de gemeente er 2714, bijna het dubbele van het jaar ervoor. Veel melders verwezen naar het vuurwerkverbod.

De gemeente prijst jongerenwerkers en boa’s die in een aantal wijken ongeregeldheden hebben voorkomen door te bemiddelen in situaties die dreigden te escaleren. Toch is dat niet overal gelukt. In Overvecht en Kanaleneiland moest de ME optreden.

Vooral in Kanaleneiland is het volgens de gemeente volledig uit de hand gelopen. Op de Marshalllaan was een soort vuurwerkgevecht waarbij mensen elkaar lopend en vanuit auto’s beschoten met vuurpijlen en potten. Er zijn meerdere voertuigen in de brand gestoken, en toen de brandweer deze wilde blussen, werden ze met vuurwerk bekogeld. Om veilig te kunnen blussen heeft de ME de brandweer moeten beschermen.

In totaal is er tijdens Oud en Nieuw voor 200.000 euro schade aangericht in de gemeente. Een forse toename ten opzichte van vorig jaar. Met name prullenbakken moesten het ontgelden. Daar zijn er 176 van gesneuveld. Ook ondergrondse containers en verkeersborden zijn vernietigd. Er zijn in totaal 17 geweldsincidenten tegen hulpverleners geweest.

Alternatieven

De gemeente doet onderzoek naar haar communicatie over het vuurwerkverbod, dat ondanks campagnes dus massaal is genegeerd. Dat er naast de campagne van de gemeente ook een campagne van de rijksoverheid was voor het veilig afsteken van vuurwerk, is volgens de gemeente ongelukkig.

Er is iets minder dan 100.000 euro subsidie uitgekeerd aan initiatieven van bewoners. In totaal waren er 57 aanvragen. Vorig jaar waren dat er 10, en dus belooft het wat de gemeente betreft groei voor de toekomst. Ook het centrale aftelmoment op het Jaarbeursplein vindt ze een succes. Er kwamen meer dan 2.500 Utrechters op af. Ook de lichtroute op dertien locaties in de stad trok veel bezoekers, al was er commentaar dat deze niet in Leidsche Rijn was. Dit neemt de gemeente mee. Het jongerenevenement bij Karma Kebab was volgens de gemeente uitverkocht.