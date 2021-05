Te zware vrachtwagen rijdt tegen verkeer in op Plompetorengracht en beschadigt daarbij geparkeerde BMW

Weer is een te zware vrachtwagen in de Utrechtse binnenstad aan de kant gezet. Ook is de chauffeur op de Plompetorengracht tegen een geparkeerde auto aangereden.

Handhavers van de gemeente Utrecht kregen via de meldkamer te horen dat er een vrachtwagen in het gebied waar een zogenoemde aslastbeperking geldt tegen het verkeer inreed. Dit gebeurde op de Plompetorengracht. De chauffeur was hierbij ook tegen een auto en een betonnen paal aangereden.

De handhavers hebben de chauffeur van de vrachtwagen vervolgens staande gehouden. Op de Domstraat is het voertuig gemeten en het bleek maar liefst 270 procent te zwaar. In het gebied mag een voertuig maximaal 2.000 kilo per as wegen. Dit is ingesteld om onder meer de werfkelders te beschermen.

Schadeformulier

Uiteindelijk hebben de boa’s de chauffeur en de eigenaar van de geparkeerde auto geholpen bij het invullen van het schadeformulier. “Dit gaan de verzekeringen verder afhandelen”, is te lezen in een bericht op sociale media.

Begin mei werd ook al een te zware vrachtwagen aan de kant gezet. Dat voertuig bleek na een meting 90 procent te zwaar.