Tegels te koop voor Grâchmuur in stadion Galgenwaard

FC Utrecht is begonnen met de verkoop van tegels die gebruikt worden om de gracht tussen de tribune en het voetbalveld te versieren. Voor 50 euro per tegel helpen supporters mee om de Grâchmuur te bouwen.

Op alle grachten in Stadion Galgenwaard zijn de voorbije periode logo’s aangebracht met een link naar het heden en verleden van FC Utrecht. Rond deze logo’s kunnen supporters tegels laten plaatsen.

“Of je nu iemand welkom wil heten in de FC Utrecht-familie, iemand een laatste eer wil bewijzen of wil je, als trouwe supporter, gewoon je eigen tegel in het stadion. Achter iedere tegel zit een uniek verhaal en deze verhalen samen vormen FC Utrecht”, zo schrijft de voetbalclub.

Het geld dat wordt opgehaald komt in een supportersfonds. Fans bepalen vervolgens waar het geld aan uitgegeven gaat worden.