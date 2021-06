Tegenvaller: nog zeker een jaar geen direct tramverkeer tussen Utrecht Science Park en Nieuwegein en IJsselstein

De tram in Utrecht heeft te maken met een flinke tegenvaller. De koppeling van de Uithoflijn met de SUNIJ-lijn richting Nieuwegein en IJsselstein gaat nog een jaar duren. Volgens de huidige plannen kunnen er pas halverwege 2022 trams rijden tussen Jaarbeursplein en station Utrecht Centraal. Dit stond eerder gepland voor eind 2020. Tracé X is er nog niet klaar voor.

Het idee is mooi, één lange trambaan vanaf het Utrecht Science Park tot in Nieuwegein en IJsselstein. Voorlopig zit het er niet in. Dit terwijl de rails er gewoon liggen, er rijden ook regelmatig trams overheen. Maar trams mét passagiers zullen nog zeker tot juli 2022 moeten wachten om tussen de haltes Jaarbeursplein en Utrecht Centraal te rijden. Wolfgang Spier en Eduard de Jong wezen DUIC al op het uitblijven van de koppeling, en de provincie schrijft er zelf ook over.

Wat is er aan de hand?

Op dit moment ligt er een lang traject vanaf het Utrecht Science Park (tram 22) helemaal tot in Nieuwegein (tram 60) en IJsselstein (tram 61). Er is alleen een heel kort stukje – met de naam Tracé X – tussen halte Utrecht Centraal en halte Jaarbeursplein waar geen trams met passagiers rijden. Daardoor moeten reizigers die verder willen reizen uitstappen en de afstand tussen de twee haltes te voet overbruggen.

Er ligt al een paar jaar een gloednieuw viaduct voor de trams en bussen tussen de twee haltes, en er rijden ook af en toe trams overheen. Eind 2020 hadden de twee tracés ook aan elkaar gekoppeld moeten worden, maar Tracé X gaat de komende tijd niet gebruikt worden voor passagiers.

Werkzaamheden

Er is een projectteam opgericht dat zich helemaal gaat bezighouden met Tracé X. Het blijkt namelijk nog flink ingewikkeld om de koppeling te maken. Er moeten nog werkzaamheden plaatsvinden op het Jaarbeursplein, Smakkelaarspark en het Forum. De infrastructuur moet bijvoorbeeld op sommige plekken nog geschikt gemaakt worden voor trams met een lengte van 75 meter, maar ook het wisselbeveiligingssysteem is er nog niet klaar voor.

Een ander punt dat de provincie en gemeente noemen is de Leidseveertunnel. De twee overheden onderzoeken de route die taxi’s moeten gaan nemen. Een optie is om de taxi’s naast de trambaan door de Leidseveertunnel te leiden. Voor de planning van de koppeling van de tramlijnen heeft dit volgens de gemeente naar verwachting geen gevolgen. De provincie Utrecht omschrijft het juist wel als een reden voor vertraging.

Voorlopig blijft het dus nog even lopen tussen de twee haltes.