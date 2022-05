Tegenvaller voor project herinrichting kruising Zandweg – Europaweg in Utrecht; brug is aan vervanging toe

De gemeente Utrecht is bij de plannen voor de herinrichting van het kruispunt Zandweg – Europaweg op een tegenvaller gestuit. De brug die onderdeel is van de kruising blijkt in slechte staat en moet worden vervangen. Dat betekent dat het project veel later afgerond is dan gepland.

Het kruispunt Zandweg-Europaweg in de wijk Vleuten-De Meern is onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Woerden, waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Ook het kruispunt zelf wordt aangepast; er gaat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden, de rijbaan wordt versmald en voetgangers en fietsers moeten meer ruimte krijgen om veilig over te steken. Op verzoek van buurtbewoners gaat de gemeente ook het kruispunt Rijksstraatweg-Europaweg en de verbinding op de brug tussen de twee kruispunten aanpassen.

Voordat de werkzaamheden konden beginnen, heeft de gemeente de staat van de brug op het kruispunt onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de brug in slechte staat is en vervangen moet worden. Er zou volgens de gemeente geen sprake zijn van direct gevaar, ‘maar er is wel aanleiding om prioriteit te geven aan de vervanging van de brug’.

Twee fasen

De werkzaamheden aan beide kruispunten zouden tegelijkertijd worden uitgevoerd. Nu is gebleken dat de brug vervangen moet worden, wordt het werk opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase wordt de kruising Zandweg – Europaweg aangepast en in de tweede fase zijn de kruising Rijksstraatweg-Europaweg en de vervanging van de brug aan de beurt.

In de eerste fase wordt op de Zandweg een nieuwe voetgangersoversteek gemaakt om de Europaweg beter over te steken. Op de Europaweg zelf komt er meer ruimte tussen de rijstroken voor overstekende fietsers op de Zandweg.

In de tweede fase wordt de maximumsnelheid op de Europaweg verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. De drempels en plateaus worden aangepast en de rijbaan op de Europaweg wordt smaller gemaakt. Op de brug op de Europaweg komt tussen de Zandweg en de Rijksstraatweg een nieuwe looproute. De oversteek op de Rijksstraatweg wordt in fase twee meer op de helling van de brug geplaatst, waardoor aankomend verkeer overstekende fietsers en voetgangers eerder aan ziet komen.

Planning

De werkzaamheden hadden allemaal in juni 2022 moeten worden uitgevoerd, maar nu ook de brug vervangen moet worden verandert de planning. Fase één wordt alsnog in juni uitgevoerd. Fase twee, waarin ook het vervangen van de brug valt, wordt waarschijnlijk binnen twee jaar uitgevoerd. De gemeente is bezig met het maken van een nieuw ontwerp.

De kosten voor het eerste deel van de werkzaamheden komen uit het projectbudget dat al beschikbaar was. Het resterende bedrag wordt gereserveerd voor het tweede deel en het geld voor de nieuwe brug komt uit het potje voor onderhoud van civiele constructies.