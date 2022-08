Tegenvaller: werkzaamheden Sint-Josephlaan in Utrecht duren week langer dan verwacht

De werkzaamheden aan de Sint-Josephlaan in Utrecht duren een week langer dan verwacht. De weg zou van 21 augustus tot 29 augustus dicht zijn voor autoverkeer, maar de afsluiting duurt nu tot en met 5 september. De kruising met de Amsterdamsestraatweg is wel alleen nog komend weekend dicht.

Sinds mei wordt er gewerkt aan de Westelijke Stadsboulevard, die loopt van het 24 Oktoberplein tot aan de Marnixbrug. De herinrichting is onderdeel van plannen van de gemeente om automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden. Drukke verbindingswegen gaan daarom steeds meer plaatsmaken voor zogeheten stadsboulevards, die vooral bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer, met veel groen en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden aan de Sint-Josephlaan begonnen op 21 augustus en hadden op 29 augustus klaar moeten zijn, maar volgens de gemeente kregen ze ‘enkele tegenvallers’ te verwerken. De werkzaamheden duren daardoor een week langer: tot en met 5 september. De weg is die tijd dicht voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.

Een van de drukste kruispunten van Utrecht, het kruispunt van de Sint-Josephlaan, Amsterdamsestraatweg en Marnixlaan, is wel alleen nog komend weekend dicht. Maandagochtend om 6.00 uur gaat die kruising volgens planning weer open.